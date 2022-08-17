Германия заключила соглашение с поставщиками газа, чтобы обеспечить запасы в хранилищах

Германия подписала соглашение с поставщиками природного газа о том, что два газовых терминала будут заполнены в течение зимы.

По сообщению Reuters, страна заключила меморандум о взаимопонимании с Uniper и Virginia Natural Gas.

Обе компании будут работать с немецкими поставщиками природного газа, чтобы два плавучих газовых терминала в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене были полностью заполнены СПГ с этой зимы по март 2024 года.

Это обеспечит необходимый буфер в условиях подготовки Европы к отключению от российской энергии.

Этим летом поставки российского газа в Германию периодически сокращались и прерывались. К концу года должны вступить в силу дополнительные санкции в отношении нефтепродуктов из России.

ранее Клаус Мюллер, ведущий немецкий регулятор энергетики, заявил, что стране придется сократить потребление природного газа как минимум на 20%.

В интервью Financial Times Мюллер подчеркнул, что Германия должна избегать опустошения своих газовых хранилищ.

В дополнение к меморандуму Германия также внедрила энергетические аукционы, установила цели по нормированию энергии и новый налог на коммунальные услуги.