Фермеры объяснили, как правильно поливать картофель в сухую и жаркую погоду

Картофелю необходим регулярный полив, а в жаркую и засушливую погоду этому процессу необходимо уделить особое внимание.

Если жара сопровождается частыми дождями, картофель не нуждается в поливе. Но когда дожди кратковременные, влага просто не дойдет до корней.

На необходимость полива указывают прекращение роста кустов, истончение листьев, их светлый цвет или желтизна. То же касается вялых стеблей и почерневших кончиков листовых пластин.

О нехватке влаги свидетельствует образование сухой корки на поверхности грунта.

Особенно сильно картофелю нужен полив во время цветения. На этом этапе закладываются клубни. Но поливать грядки слишком обильно не стоит, это способствует застаиванию воды и развитию грибковых заболеваний.

В сильную жару полив можно разделить на несколько частей, например, проводить его в три приема соответствующим количеством воды.

После цветения через пять дней картофель нужно хорошо полить. За три недели до сбора урожая полив прекращают, вне зависимости от погодных условий.

Если этого не сделать, картофель потеряет вкусовые качества, станет водянистым и не будет долго храниться.