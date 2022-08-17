В Ростове-на-Дону на территории ТЦ произошел пожар на площади 1,5 тыс.кв.в.

Главное управление МЧС по Ростовской области сообщает, что в складском помещение торгового центра произошел пожар.

Пресс-служба главного управления МЧС по Ростовской области сообщает, что на территории торгового центра "Янтарный" произошел пожар на площади 1,5 тыс. кв.м.

"17 августа 2022 года в 1:49 в Ростове-на -Дону произошел пожар в складском помещении и на открытой площадке", — сообщает МЧС.

В 02:42 степень возгорания была переквалифицирована да второго уровня. 
 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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