В Ростове-на-Дону на территории ТЦ произошел пожар на площади 1,5 тыс.кв.в.
Главное управление МЧС по Ростовской области сообщает, что в складском помещение торгового центра произошел пожар.
Пресс-служба главного управления МЧС по Ростовской области сообщает, что на территории торгового центра "Янтарный" произошел пожар на площади 1,5 тыс. кв.м.
"17 августа 2022 года в 1:49 в Ростове-на -Дону произошел пожар в складском помещении и на открытой площадке", — сообщает МЧС.
В 02:42 степень возгорания была переквалифицирована да второго уровня.
Опубликовано: Максим Алексеев
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