В Лондоне арестовали 39-летнего солиста поп-группы Blue Ли Райана

Полиция поджидала музыканта в аэропорту после приземления рейса из Глазго в столицу Британии.

39-летнего солиста Райана из британской поп-группы Blue арестовали сразу после приземления самолета, который летел из Глазго в Лондон.

Как сообщает Экспресс газета, полицию вызвал командир экипажа. Дело в том, что в ходе полета Райан целых 20 минут оскорблял стюардессу. Солист бегал по салону, отказывался садиться в кресло.

По словам одного из свидетей инцидента, поведение музыканта "было пугающим и диким".

Причиной такого поведения солиста стал отказ бортпроводницы дать ему спиртное. Ли десять лет страдает от алкогольной зависимости, но это не стало смягчающим обстоятельством.

Музыканта арестовали за нарушение общественного порядка, он провел в полицейском участке 12 часов и вскоре предстанет перед судом.

