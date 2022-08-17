Чехия прогнозирует в Германии скорый “Позорный” запуск “Северного потока-2”

Чешский обозреватель выпустил разгромную статью, где он предрекает, что Германия все-таки согласится на позорный запуск “Северного потока-2”.

Германия в преддверии холодов совершенно не желает спорить и конфликтовать с Россией. Поэтому запуск по прогнозам будет осуществляться уже этой осенью или в начале зимы, т.к. транспортировка газа с каждым днем продолжает снижаться.

У Берлина скорее всего не будет выбора, т.к. экономический кризис коснулся и такого аспекта, как сильная засуха, которая спровоцировалась за счет падения уровня реки Рейн.

Это не дает грузовым кораблям поставлять уголь, который необходим для электростанций. Такое затруднительное положение приводит к тому, что Берлин встанет перед сложным выбором: терпеть сложившиеся сложности или согласиться на запуск газопровода “Северный поток – 2”.

Сложившиеся природные катаклизмы пошли на руку России.