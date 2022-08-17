Госдума предложила брать с финнов в России документ о поддержке спецоперации

Депутат Государственной думы России Максим Иванов предложил ответ Финляндии на ограничение по выдаче виз для россиян.

Член партии «Единая Россия» Максим Иванов 17 августа призвал в своем telegram-канале обязывать финнов, находящихся в России, подписывать документ о поддержке спецоперации России в Украине.

По его словам, это можно делать на АЗС перед заправкой автомобиля.

Ранее Кабмин Финляндии утвердил предложения МИД страны об уменьшении в два раза числа принимаемых заявлений на визы в РФ - до 500 в сутки.

По словам Иванова, некоторые финны ездят в Россию для заправки своего автомобиля.