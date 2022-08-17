Госдума предложила брать с финнов в России документ о поддержке спецоперации
Депутат Государственной думы России Максим Иванов предложил ответ Финляндии на ограничение по выдаче виз для россиян.
Член партии «Единая Россия» Максим Иванов 17 августа призвал в своем telegram-канале обязывать финнов, находящихся в России, подписывать документ о поддержке спецоперации России в Украине.
По его словам, это можно делать на АЗС перед заправкой автомобиля.
Ранее Кабмин Финляндии утвердил предложения МИД страны об уменьшении в два раза числа принимаемых заявлений на визы в РФ - до 500 в сутки.
По словам Иванова, некоторые финны ездят в Россию для заправки своего автомобиля.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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