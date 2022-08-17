Премьер Латвии предложил продлевать ВНЖ россиянам лишь в исключительных случаях

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что продлевать вид на жительство россиянам стоит только в случае крайней необходимости.

Глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш 17 августа сообщил, что правительство договорилось пересмотреть вопрос виз и ВНЖ для россиян.

По его словам, для граждан России будет ограничен въезд в страну по шенгенским визам.

Для живущих в Латвии россиян ВНЖ будет продлеваться только в случаях, «когда это по каким-либо обстоятельствам необходимо».

Латвия выдает визы гражданам Беларуси и России только в экстренных ситуациях, говорит политик.