Премьер Латвии предложил продлевать ВНЖ россиянам лишь в исключительных случаях
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что продлевать вид на жительство россиянам стоит только в случае крайней необходимости.
Глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш 17 августа сообщил, что правительство договорилось пересмотреть вопрос виз и ВНЖ для россиян.
По его словам, для граждан России будет ограничен въезд в страну по шенгенским визам.
Для живущих в Латвии россиян ВНЖ будет продлеваться только в случаях, «когда это по каким-либо обстоятельствам необходимо».
Латвия выдает визы гражданам Беларуси и России только в экстренных ситуациях, говорит политик.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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