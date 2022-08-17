Турция и Израиль в полном объеме восстановили дипломатические отношения
Премьер-министр Израиля и президент Турции пришли к соглашению о восстановлении дипломатических отношений.
Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что в ходе проведенных двусторонних переговоров Яира Лапида и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана удалось прийти к соглашению о полном восстановлении дипломатических отношений.
"После телефонного разговора между Яиром Лапидом и Реджепом Тайипом Эрдоганом дипломатические отношения между Израилем и Турцией были полностью восстановлены", — сообщается в заявлении.
Израиль и Турция прервали дипломатические отношения в 2018 г. Причиной разногласий стала ситуация в секторе Газа.
Опубликовано: Максим Алексеев
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