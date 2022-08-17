Германия и Израиль осуждают высказывания Махмуда Аббаса о Холокосте

Слова президента Палестины Махмуда Аббаса очень оскорбили немецкие власти. Шольц даже назвал их омерзительными.

Канцлер Германии Олаф Шольц резко высказался по поводу высказывания президента Палестины Махмуда Аббаса за то, что он сильно в оскорбительном тоне и значении упомянул Холокост в мировой истории.

“Для нас, немецкого народа, все, что касается холокоста Холокоста недопустимо и неприемлемо”, - так сказал Шольц в Твиттере в среду.

Случился инцидент 17 августа, когжа Аббас не захотел осудить нападение палестинских боевиков на израильских спортсменов на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, а осадил политика обвинив в Холокосте, что не понравилось немецким властям.

Теперь это посчиталось оскорблением, на которое Шольц не мог не ответить.