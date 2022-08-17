Немецкие коммунальные предприятия сообщают об убытках из-за сокращение российского газа

Uniper, один из крупнейших импортеров природного газа в Германии, дала информацию в среду, что компания терпит колоссальные убытки в размере более 12 миллиардов евро за прошедшие полгода.

Такая проблема сформировалась из-за того, что компания в значительной мере снизила поставки природного газа из России.

Uniper объявила, что убытки является прямым результатом того, что нужно платить завышенные цены на газ на открытом рынке, чтобы компенсировать дефицит голубого топлива.

В прошлом месяце правительство Германии согласилось приобрести примерно 30-процентную долю в Uniper, которая поставляет электроэнергию сотням муниципалитетов и предприятий в Германии.

Финансовая помощь, которую, как ожидает Uniper, акционеры одобрят этой осенью, была оказана после того, как правительство приняло закон, который позволил бы ему вмешаться, чтобы спасти компании, которые считаются важными для энергоснабжения страны.