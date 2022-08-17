Бывший муж Бритни Спирс Джейсон Александер арестован по подозрению в краже браслета
Бывший муж Бритни Спирс Джейсон Александер был обвинен в краже ювелирного браслета и арестован в тюрьму Вентура в Калифорнии.
Полицейские записи, просмотренные Page Six, показывают, что Александр был забран из тюрьмы округа Вентура в Калифорнии во вторник после отбытия 60-дневного срока за проникновение в дом певицы “Sometimes” и немедленно переведен в тюрьму округа Напа по ордеру, выданному в 2016 году в связи с предполагаемой кражей ювелирных изделий.
В протоколе ареста указано, что 40-летнему Александру предъявлены обвинения в крупной краже и покупке/получении краденого имущества.
TMZ сообщила, что обвинения связаны с тем, что Александр якобы ушел с женским браслетом стоимостью 2000 долларов, когда он был гостем в чьем-то доме в Напе в 2015 году.
Опубликовано: Силивончик Алина
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Бывший муж Бритни Спирс Джейсон Александер арестован по подозрению в краже браслета
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