Доктор военных наук Сивков оценил боеспособность польской армии

Эксперт по военному делу Константин Сивков оценил боеготовность польской армии. По его слова, она ее вооружение является устаревшим по многим параметрам, в частности по средствам противовоздушной обороны (ПВО).

Константин Сивков напомнил, что экс-боевой генерал польской армии Мечислав Бенек признавал факт устаревшего вооружения. Он подчеркивал, что даже оснащение современным оборудованием не сможет в полной мере обеспечить Польшу противовоздушной защитой.

Эксперт указал на планы Польши по закупки новой военной техники и модернизации имеющейся, однако на это уйдет до нескольких лет. При этом для закупок — это большой срок, а для подготовки военных — маленький. Получается, что в реализации намерений создать реально мощную армию в Польше, возникают вполне разумные сомнения.

Сивков не отрицает, что в целом армия Польши боеспособна, вопрос только в том, против какого противника. ПВО в Польше осталось со времен Варшавского договора, а США отказывается поставлять Варшаве новейшие системы вооружения.

Американцы также отказались поставлять новые танки, только старые с модификацией (и то, по приличной цене). С самолетами ситуация аналогичная — на вооружении Польши стоят МиГ-29, оставшиеся со времен СССР.

Эксперт считает, что отсутствие возможности договориться с США вынуждает Польшу смотреть на закупки в Южной Кореи. В самой Польши практически отсутствует собственная военная промышленность, поэтому над польским производством даже и думать не приходится.