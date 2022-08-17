Чавушоглу: Турция и Израиль решили восстановить дипломатические отношения
Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу утверждает, что Израиль и Турция приняли решение о восстановлении дипотношений.
17 августа глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара приняла решение о назначении своего посла в Израиле, что одобрено лично президентом Тайипом Эрдоганом.
По словам Чавушоглу, в ответ на запрос Турции Израиль ответил положительно и также выразил стремление назначить своего посла в турецком государстве.
Мевлют Чавушоглу уверен, что данный шаг поспособствует налаживанию торгово-экономический связей между Израилем и Турцией, а также укрепит дружбу между населениями данных государств.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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