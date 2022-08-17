Посольство Британии обвинило истребитель РФ в опасном сближении с судном королевских ВВС

Пресс-служба посольства Великобритании опровергла информацию о том, что британский военный самолёт нарушил границу России.

17 августа посольство Великобритании в России опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что заявление Министерства обороны России о том, что самолёт британских ВВС якобы пересёк российскую воздушную границу, не соответствует действительности.

По данным британского посольство, самолёт ВВС Великобритании летел не над территорией России вблизи Баренцева моря, а над международными водами.

При этом в Минобороны России утверждают, что британский самолёт нарушил российскую границу и был выдворен истребителем ВКС РФ МиГ-31.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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