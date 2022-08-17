Посольство Британии обвинило истребитель РФ в опасном сближении с судном королевских ВВС
Пресс-служба посольства Великобритании опровергла информацию о том, что британский военный самолёт нарушил границу России.
17 августа посольство Великобритании в России опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что заявление Министерства обороны России о том, что самолёт британских ВВС якобы пересёк российскую воздушную границу, не соответствует действительности.
По данным британского посольство, самолёт ВВС Великобритании летел не над территорией России вблизи Баренцева моря, а над международными водами.
При этом в Минобороны России утверждают, что британский самолёт нарушил российскую границу и был выдворен истребителем ВКС РФ МиГ-31.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Gazeta Polska: Германия хочет отнять территории у Польши
Арестович: украинцы слабые и бегут от «хороших» русских и «плохих» белорусов
Кулеба: Зеленский планирует завоевать мир
Зеленский снимет Залужного с поста главнокомандующего ВСУ для избежания конкуренции
Daily Express: Путин сделал пугающее предупреждение Западу из-за поставок оружия Киеву