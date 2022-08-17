Израиль и Турция на пути к восстановлению "добрососедских отношений"

Турция решила восстановить дипломатические отношения с Израилем. Согласно заявлению главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу скоро кандидатура посла будет представлена израильской стороне.

Со своей стороны президент израиля Ицхак Герцог приветствовал восстановление дипотношений между странами.

Он отметил что «добрососедские отношения и дух партнерства важен для всех нас».

Отношения между Турцией и Израилем ухудшились в 2010 году после захвата израильским спецназом корабля «Мави Мармара», направлявшегося в сектор Газа из Турции.

А в 2018 году Анкара после акций протеста на фоне 70-й годовщины государства Израиль, в результате которых погибло 59 палестинцев и около 3000 получили ранения, предложила израильскому послу покинуть Турцию.