Куба разрешит иностранные инвестиции в торговлю для достижения социалистических целей
Куба планирует разрешить некоторые иностранные инвестиции в местную оптовую и розничную торговлю впервые после революции Фиделя Кастро 1959 года.
Заместитель министра торговли Ана Тересита Гонсалес заявила в вечернем телевизионном ток-шоу, что иностранным инвесторам впервые будет разрешено полностью владеть местными оптовиками или выходить на рынок через совместные предприятия.
Розничная торговля будет более ограниченной, но она также открыла двери для некоторых государственных и частных предприятий в этом секторе.
Реформы позволят иностранным компаниям инвестировать в складские и вспомогательные логистические операции.
Гонсалес также сказала, что Куба «выборочно» допустит некоторых иностранных инвесторов на розничный рынок при условии, что инвестиции будут способствовать достижению социалистических целей страны и снижению цен.
Дополнительные меры принимаются в то время, когда Куба пытается переопределить свою в значительной степени закрытую государственную экономику после двух лет бед, вызванных пандемией, и общих санкций США, которые препятствуют восстановлению.
В стране растет недовольство из-за длинных очередей за товарами первой необходимости, нехватки топлива и периодических отключений электричества.
Это побудило руководителей Коммунистической партии ускорить реализацию давно откладываемых планов по реформированию государственной экономики в советском стиле.
Опубликовано: Светлана Репина
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