Куба разрешит иностранные инвестиции в торговлю для достижения социалистических целей

Куба планирует разрешить некоторые иностранные инвестиции в местную оптовую и розничную торговлю впервые после революции Фиделя Кастро 1959 года.

Заместитель министра торговли Ана Тересита Гонсалес заявила в вечернем телевизионном ток-шоу, что иностранным инвесторам впервые будет разрешено полностью владеть местными оптовиками или выходить на рынок через совместные предприятия.

Розничная торговля будет более ограниченной, но она также открыла двери для некоторых государственных и частных предприятий в этом секторе.

Реформы позволят иностранным компаниям инвестировать в складские и вспомогательные логистические операции.

Гонсалес также сказала, что Куба «выборочно» допустит некоторых иностранных инвесторов на розничный рынок при условии, что инвестиции будут способствовать достижению социалистических целей страны и снижению цен.

Дополнительные меры принимаются в то время, когда Куба пытается переопределить свою в значительной степени закрытую государственную экономику после двух лет бед, вызванных пандемией, и общих санкций США, которые препятствуют восстановлению.

В стране растет недовольство из-за длинных очередей за товарами первой необходимости, нехватки топлива и периодических отключений электричества.

Это побудило руководителей Коммунистической партии ускорить реализацию давно откладываемых планов по реформированию государственной экономики в советском стиле.