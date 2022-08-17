Кения: Одинга обещает оспорить поражение на выборах
Кандидат от республиканцев Раила Одинга заявил, что ищет способы оспорить официальные результаты голосования в Кении, которые показывают, что он проиграл Уильяму Руто.
Голосование 9 августа прошло в основном мирно. Однако сообщалось о некоторых потасовках на улицах Найроби, а также в залах избирательной комиссии после того, как некоторые официальные лица отказались проверить результаты.
"Я не хочу полностью раскрывать наши стратегии на будущее, но... мы будем использовать все доступные нам конституционные и правовые варианты", - заявил Одинга журналистам.
Согласно официальному подсчету, Руто набрал 50,5% голосов, но четыре члена комиссии по выборам заявили, что окончательный подсчет голосов председателя составил 100,01%, и утверждали, что избыток голосов имел "существенное значение".
Опубликовано: Силивончик Алина
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