Кения: Одинга обещает оспорить поражение на выборах

Кандидат от республиканцев Раила Одинга заявил, что ищет способы оспорить официальные результаты голосования в Кении, которые показывают, что он проиграл Уильяму Руто.

Голосование 9 августа прошло в основном мирно. Однако сообщалось о некоторых потасовках на улицах Найроби, а также в залах избирательной комиссии после того, как некоторые официальные лица отказались проверить результаты.

"Я не хочу полностью раскрывать наши стратегии на будущее, но... мы будем использовать все доступные нам конституционные и правовые варианты", - заявил Одинга журналистам.

Согласно официальному подсчету, Руто набрал 50,5% голосов, но четыре члена комиссии по выборам заявили, что окончательный подсчет голосов председателя составил 100,01%, и утверждали, что избыток голосов имел "существенное значение".