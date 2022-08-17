Диетолог Саманта Бош назвала неожиданные эффекты употребления творога
Творог – это продукт, полученный в результате добавления кислоты в молоко и отделения сухих веществ от жидкой сыворотки.
Творог полезен для здоровья, поскольку содержит много белка и мало жира. Диетолог Саманта Бош говорит, что такой перекус вписывается в понятие здорового питания.
Именно белок определяет пользу творога для организма. При этом продукт практически не содержит сахара, но в него можно добавлять мед или фрукты.
Исследования подтверждают, что употребление творога в пищу способствует похудению, поскольку этот продукт продлевает чувство сытости.
Кроме того, замена сладких десертов творогом с фруктами сокращает потребление сахара и поступление калорий, прекрасно утоляет голод.
Творог является источником кальция. От него зависит здоровье костей, их устойчивость к механическим воздействиям, риск переломов.
Кальций необходим для поддержания нормального гормонального фона и профилактики различных заболеваний.
Творог – это сытная и питательная закуска с низким содержанием жира. Этот продукт менее жирный, чем большинство видов сыра.
По сравнению с многими другими молочными продуктами, творог менее жирный и более полезный.
Опубликовано: Светлана Репина
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