Диетолог Саманта Бош назвала неожиданные эффекты употребления творога

Творог – это продукт, полученный в результате добавления кислоты в молоко и отделения сухих веществ от жидкой сыворотки.

Творог полезен для здоровья, поскольку содержит много белка и мало жира. Диетолог Саманта Бош говорит, что такой перекус вписывается в понятие здорового питания.

Именно белок определяет пользу творога для организма. При этом продукт практически не содержит сахара, но в него можно добавлять мед или фрукты.

Исследования подтверждают, что употребление творога в пищу способствует похудению, поскольку этот продукт продлевает чувство сытости.

Кроме того, замена сладких десертов творогом с фруктами сокращает потребление сахара и поступление калорий, прекрасно утоляет голод.

Творог является источником кальция. От него зависит здоровье костей, их устойчивость к механическим воздействиям, риск переломов.

Кальций необходим для поддержания нормального гормонального фона и профилактики различных заболеваний.

Творог – это сытная и питательная закуска с низким содержанием жира. Этот продукт менее жирный, чем большинство видов сыра.

По сравнению с многими другими молочными продуктами, творог менее жирный и более полезный.