The Sun: Россия сделала «злодейское» предупреждение Западу, презентовав подлодку «Арктур»
Британский эксперт Тахир расценил презентацию российской подлодки «Арктур» как «злодейское» предупреждение западным странам.
В среду, 17 августа 2022 года, обозреватель британской газеты-таблоида The Sun Тарик Тахир в своей колонке прокомментировал концепт-проект российской арктической стратегической подводной лодки «Арктур», представленный на международном форуме «Армия-2022».
Тахир отметил футуристический дизайн разрабатываемой Россией подлодки, а также заявил, что настолько технически оснащённая современная субмарина является «злодейским» предупреждением от РФ для стран Запада, которые безуспешно пытаются убрать Москву с мировой арены.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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