The Sun: Россия сделала «злодейское» предупреждение Западу, презентовав подлодку «Арктур»

Британский эксперт Тахир расценил презентацию российской подлодки «Арктур» как «злодейское» предупреждение западным странам.

В среду, 17 августа 2022 года, обозреватель британской газеты-таблоида The Sun Тарик Тахир в своей колонке прокомментировал концепт-проект российской арктической стратегической подводной лодки «Арктур», представленный на международном форуме «Армия-2022».

Тахир отметил футуристический дизайн разрабатываемой Россией подлодки, а также заявил, что настолько технически оснащённая современная субмарина является «злодейским» предупреждением от РФ для стран Запада, которые безуспешно пытаются убрать Москву с мировой арены.