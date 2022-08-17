Аналитики Goldman Sachs считают, что в ближайшее время ядерную сделку с Ираном заключить не удастся

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. Полагают, что сделка по возрождению ядерного соглашения между Ираном, ЕС и США вряд ли будет заключена в ближайшее время.

В отчете агентства говорится, что тупиковая ситуация по сделке сейчас взаимовыгодна. Даже в случае прорыва, скорее всего, будет поэтапное внедрение, и поставки нефти вряд ли начнутся раньше 2023 года.

В последние дни нефтяные рынки были потрясены возможностью достижения соглашения для спасения Совместного всеобъемлющего плана действий, ядерного пакта, от которого отказался бывший президент США Дональд Трамп.

Соглашение может открыть Тегерану путь к возобновлению экспорта сырой нефти без санкций США.

Аналитики отмечают, что в настоящее время препятствия остаются, особенно в отношении так называемых гарантий преемственности, которые США не могут и не хотят предоставить.

По их мнению, у Ирана мало стимулов соглашаться на сделку, учитывая, что страна уже экспортирует около 1 млн баррелей в день, а также продвигается к среднесрочным ядерным целям.

Возобновление иранских поставок снизит существующий прогноз банка по марке Brent на 2023 год, составляющий 125 долларов за баррель, на 5-10 долларов.

В последний раз нефть Brent торговалась на уровне 92,49 доллара за баррель.