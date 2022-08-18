Французский изобретатель создал кресло-самолет с вертикальным взлетом

Французский ученый Фрэнки Запата придумал новый самолет JetRacer с вертикальным взлетом и посадкой в виде кресла.

Корабль построен на легком модульном шасси и обладает высокой маневренностью. Он также оснащен 10 микротурбореактивными двигателями, которые позволяют ему разгоняться до расчетной максимальной скорости 155 миль в час.

JetRacer может взлетать на высоту почти 10 000 футов и нести до 440 фунтов. Он также автономен и может управляться удаленно.

Аппарат можно использовать для разведывательных и наблюдательных полетов в военном секторе, хотя Запата заявляет, что он может служить транспортным средством.

Команда приглашает обычных граждан принять участие в испытательных полетах JetRacer в США, регистрация желающих проходит онлайн.

Будет отобрано 25 человек, которые будут летать на JetRacer вместе с Запатой и его командой.

JetRacer может потерять два двигателя без каких-либо последствий для полета. Он также имеет помощь в рулевом управлении на случай, если это понадобится пилоту

В 2019 году Запата представил FlyBoard с реактивным двигателем . Затем он перелетел на ховерборде из Франции через Ла-Манш всего за 22 минуты.