Французский изобретатель создал кресло-самолет с вертикальным взлетом
Французский ученый Фрэнки Запата придумал новый самолет JetRacer с вертикальным взлетом и посадкой в виде кресла.
Корабль построен на легком модульном шасси и обладает высокой маневренностью. Он также оснащен 10 микротурбореактивными двигателями, которые позволяют ему разгоняться до расчетной максимальной скорости 155 миль в час.
JetRacer может взлетать на высоту почти 10 000 футов и нести до 440 фунтов. Он также автономен и может управляться удаленно.
Аппарат можно использовать для разведывательных и наблюдательных полетов в военном секторе, хотя Запата заявляет, что он может служить транспортным средством.
Команда приглашает обычных граждан принять участие в испытательных полетах JetRacer в США, регистрация желающих проходит онлайн.
Будет отобрано 25 человек, которые будут летать на JetRacer вместе с Запатой и его командой.
JetRacer может потерять два двигателя без каких-либо последствий для полета. Он также имеет помощь в рулевом управлении на случай, если это понадобится пилоту
В 2019 году Запата представил FlyBoard с реактивным двигателем . Затем он перелетел на ховерборде из Франции через Ла-Манш всего за 22 минуты.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский снимет Залужного с поста главнокомандующего ВСУ для избежания конкуренции
Фермеры рассказали, как сохранить урожай поздней капусты
МИД Китая: 85 процентов населения мира не ввели санкции против России
В Нью-Йорке госпитализированы 2 человека, которых комары заразили опасным вирусом Западного Нила
Кулеба: Зеленский планирует завоевать мир