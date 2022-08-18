Огородники объяснили, как нужно обрезать лук для длительного хранения

Даже самый хороший урожай лука легко погубить, если собрать его неправильно и не соблюдать правила хранения.

Первое такое правило – это своевременный сбор урожая. Есть несколько признаков: истончение шейки, полегание и пожелтение ботвы, достижение луковицами нужного размера.

Как правило, лук собирают в первой половине августа, иногда чуть позже. Многое зависит от сорта и погодных условий.

Луковицы нужно аккуратно выкопать, разложить на грядках и подсушить на солнце. Затем урожай вместе с ботвой переносят под крышу и оставляют на 7-10 дней.

За это время все питательные элементы из ботвы перейдут в луковицы, и ее можно будет отрезать.

Многие огородники считают, что лук лучше хранится с ботвой, например, в косах. Но не всегда имеется место для развешивания таких гирлянд, и тогда ботву лучше обрезать.

Ботва срезается там, где располагается самая тонкая часть – шейка. После этой процедуры лук нужно сложить в капроновую или картонную тару.

Для хранения урожая подойдет прохладное место. Лучше всего, если это будет погреб либо подвал, но можно хранить луковицы и в кладовке.