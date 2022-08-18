Огородники объяснили, как нужно обрезать лук для длительного хранения
Даже самый хороший урожай лука легко погубить, если собрать его неправильно и не соблюдать правила хранения.
Первое такое правило – это своевременный сбор урожая. Есть несколько признаков: истончение шейки, полегание и пожелтение ботвы, достижение луковицами нужного размера.
Как правило, лук собирают в первой половине августа, иногда чуть позже. Многое зависит от сорта и погодных условий.
Луковицы нужно аккуратно выкопать, разложить на грядках и подсушить на солнце. Затем урожай вместе с ботвой переносят под крышу и оставляют на 7-10 дней.
За это время все питательные элементы из ботвы перейдут в луковицы, и ее можно будет отрезать.
Многие огородники считают, что лук лучше хранится с ботвой, например, в косах. Но не всегда имеется место для развешивания таких гирлянд, и тогда ботву лучше обрезать.
Ботва срезается там, где располагается самая тонкая часть – шейка. После этой процедуры лук нужно сложить в капроновую или картонную тару.
Для хранения урожая подойдет прохладное место. Лучше всего, если это будет погреб либо подвал, но можно хранить луковицы и в кладовке.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Полицией «Талибана» за год конфисковано только в столице Афганистана 7632 кг героина на сумму около 1 млрд. долларов
Об этом сообщил начальник пресс-центра полиции афганской столицы Халид Задран. В ходе специальных рейдов сотрудниками Кабульского полицейского управления арестовано 315 обвиняемых.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский снимет Залужного с поста главнокомандующего ВСУ для избежания конкуренции
Фермеры объяснили, как и зачем подкармливать капусту в августе
МИД Китая: 85 процентов населения мира не ввели санкции против России
Агрономы назвали сидераты, которые стоит посадить после картофеля
Кулеба: Зеленский планирует завоевать мир