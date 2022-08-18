Кива: последняя возможность для США навредить России – перевыпустить доллары
Бывший депутат Рады в Украине Илья Кива написал в своем Telegram-канале, что США могут нанести вред России, если начнут повторно выпускать долларовые купюры.
По словам политика США таким образом могут сильно повлиять на Россию, несмотря на то, что эта мера нанесет большой ущерб экономике всего мира.
“Вашингтон может использовать свой последний шанс дестабилизировать ситуацию в России и нанести ущерб мировой экономике и возможности частичного списания долгов – объявить о начале выпуска новых долларовых купюр и начать обмен старых по удобным для себя правилам”, – написал Кива.
Также Кива сказал, что такие действия могут не только быть опасными, но и создать большие проблемы для населения, т.к. чаще всего все сбережения осуществляются в долларовых купюрах, хотя на сегодняшний день более разумно собирать деньги в рублях.
Опубликовано: Силивончик Алина
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