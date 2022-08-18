ФАН: Лазарева ответила агрессивно насстроенным против неё коллегам

Юмористка и ведущая Татьяна Лазарева, пребывающая в Испании, попыталась ответить на агрессивные выпады своих коллег, оставшихся в РФ.

Ведущая отечественного телевидения Татьяна Лазарева пребывает в настоящее время в Испании, выступая против действий РФ в Украине. Недавно артистка посетовала на травлю в социальных сетях.

В рамках Ютуб-канала "Да это так" юмористка высказалась по поводу того, что ей не дают покоя как простые россияне, так и её бывшие коллеги по ТВ и сцене, постоянно обрушивающие негатив на голову знаменитости из-за её политической позиции.

Лазарева недоумевает: «Я не могу ни к кому из оппонентов с такого рода агрессией выступить. "Ты, Николай Басков, да как ты мог, сволочь, мы с тобой прошли тяжелые голодные годы своей юности, да чтоб ты сдох со своей…". Я просто произносить это не могу, простите Николай".

Ранее сообщалось, что Татьяна запретила своим наследникам возвращаться в Россию. Звёздная мать мотивировала это тем, что даже если её дети заболеют у неё не будет возможности приехать и помочь им.