10 изменений в школьной жизни РБ в 2022 - 2023 учебном году
2022 - 2023 школьный год несёт много изменений в жизни белорусских школ. 10 новшеств среднего образования ждут учеников РБ.
С 1. 09. 2022 вступает в силу Норма об обязательном среднем образовании. Выпускники 9 классов обязаны продолжить обучения в 10-11 классах или в средних специальных заведениях.
Учащиеся 8-9 классов проходят допрофильную подготовку, которая поможет им выбрать будущую профессию.
В старшем звене вводятся дополнительные 1,5 часа на изучение белорусского и русского языков. Астрономию ученики не будут изучать на повышенном уровне. Только 1 час выделяется на изучение данного предмета в 11 классе. На 1 час сократиться в старших классах иностранный язык. На черчение отводится 2 часа в неделю на повышенном уровне. В спортивных классах будет 4 физкультуры в неделю вместо 2 часов, которые были.
Учащиеся 11 классом в конце года сдают 2 выпускных экзамена: по математике и русскому или белорусскому языкам. Это будут централизованные экзамены, которые похожи на централизованное тестирование. В аттестат об общем среднем образовании ученикам будет выставляться средняя арифметическая оценка, исходя из годовой и по выпускному экзамену.
Субботы в школе будут ориентированы на формирование у школьников гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, пропаганду ЗОЖ и профессиональную подготовку.
Выпускники 9 классов по окончанию школы сдают экзамены по одному из государственных языков, математике, истории Беларуси. С 01. 09. 2022 у учащихся 9 классов будет новый предмет "Великая Отечественная война".
Все торжественные события в учебных заведения будут проходить с обязательным прослушиванием (исполнением) гимна РБ, поднятием (выносом) государственного флага.
Гаджеты (телефоны) запрещены, школьникам в школе.
В новом году каждая школа вводит свой отличительный элемент, а уже в 2023 - 2024 году вводится школьная форма.
Стоимость пользования учебниками повысится незначительно, сумма составит 16 рублей. Многодетные семьи и другие льготные категории заплатят вдвое меньше (8 рублей).
Опубликовано: Наталья Гончарова
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