Начались поставки в Турцию второго полка российского комплекса ПВО дальнего действия С-400
Продолжает реализовываться ранее подписанный контракт между Россией и Турцией о поставках ЗРК С-400.
Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев рассказал, что Турция получит второй полк ПВО С-400 в рамках достигнутых ранее договоренностей.
"Соответствующий контракт уже подписан. Предполагается и локализация отдельных компонентов системы С-400 в Турции. В настоящий момент идут поставки", — поясни Шугаев.
Ранее Турция уже приобрела у России несколько дивизионов ЗРК С-400 на сумму 2,5 млрд. долларов. В сентябре прошлого года Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании Анкары продолжить сотрудничество в этой сфере.
Опубликовано: Максим Алексеев
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