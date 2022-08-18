Стало известно, в какой стране жители чаще страдают от похмелья

Ученые подсчитали, что британцы в среднем тратят почти год на то, чтобы восстановиться после бурных вечеринок.

Исследователи немецкой компании Statista Global Consumer Survey установили, что самая страдающая от похмелья нация - британцы. 18% опрошенных из этой страны признались, что они регулярно переживают проблемы со здоровьем после употребления спиртного, сообщает Вокруг света.

Ученых этот результат не удивил. По их данным, среднестатистический житель Британии 315 дней жизни проводит в состоянии похмелья. Ежемесячно англичане испытывают такие симптомы примерно два раза в месяц, в среднем - 36 часов.

Второе место в этом рейтинге разделили Австралия и Германия: здесь после бурных вечеринок "болеют" 16% опрошенных. За ними следуют США и Канада (по 13%), на четвертом месте Мексика (12%), на пятом - Китай (11%).

Если исходить из данных ВОЗ, в рейтинге самых «пьющих» стран лидирующие места заняли Латвия, Австрия, Франция, Чехия, Литва.

Что касается России, то относительно нее данные разнятся. Согласно версии ВОЗ, в России на каждую душу населения приходится 11,2 литра абсолютного спирта. По данным Минздрава РФ — 10 литров. В целом за последние пятнадцать лет россияне сократили употребление спиртного на 43%.