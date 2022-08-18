Поляки начали просить политическое убежище в Беларуси

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь сообщил, что гражданин Польши перешел границу и попросил от белорусских властей политического убежище.

В ведомстве уточнили, что данная ситуация произошла 17 августа 2022 года на пункте пропуска «Брест». Гражданин Польши прибыл в Республику Беларусь в безвизовом порядке, однако при прохождении контроля он обратился к сотрудникам силовых структур.

Поляк попросил пограничников предоставить ему статус беженца. По словам мужчины, решение пойти в Беларусь и обратиться за защитой принято «из-за опасений за собственную жизнь и здоровье». Его пропустили через границу и порекомендовали обратиться в органы МВД за получением необходимого статуса.

Это не первый случай, когда граждане Польше просят политического убежища на территории Беларуси. Так, в декабре прошлого года такой статус попросил дезертировавший из польской армии военнослужащий Эмиль Чечко. Он неоднократно заявлял, что польские пограничники якобы проводили массовые расстрелы беженцев, однако фактических доказательств предоставлено не было.

17 марта 2022 года, экс-военный польской армии дезертировавший на территорию Республики Беларусь Эмиль Чечко был найден повешенным. По оценке правоохранительных органов он совершил суицид. Подробности не сообщаются.