Financial Times: импортеры ЕС требуют от Норвегии продавать газ по сниженной цене

Авторитетное экономическое издание Financial Times сообщает, что импортеры стран Европейского союза потребовали от Норвегии поставить им газ по цене ниже рыночной.

Европейские импортеры считают, что таким образом Норвегия может помочь всему региону справиться с энергетическим кризисом. Пока сообщения с требования по снижению стоимости приходят Норвегии в частном порядке, однако не исключено, что они начнут поступать на уровне представителей стран ЕС.

На долю Норвегии приходится порядка 25% поставок топлива в страны Европейского союза. По итогам 2022 года в Норвегии прогнозируют прибыль от экспорта энергоносителей в размере 100 миллиардов евро (годом ранее ее показатель составлял 30 миллиардов евро).

При этом импортеры все чаще приходят в выводу, что Норвегия получила «бюджетную свободу», которая не имеет смысла для стран Европейского союза, так как должна быть выгодна ля обеих сторон. Импортеры требуют снижения стоимости газа для заключения долгосрочных контрактов.

Ранее сообщалось, что Фонд национального благосостояния Норвегии, который называют крупнейшей нефтяной кубышкой в мире, впервые в истории отчитался о рекордных убытках за первое полугодие 2022 года. Государственный пенсионный фонд потерял 174 миллиарда долларов из-за просадки глобальных рынков.