NEWS.ru: Соседов уверен, что Гузеева не сможет заменить Нагиева в шоу Голос 60 +

Музыкальный критик Сергей Соседов скептически настроен против идеи руководства Первого канала отдать роль ведущей программы "Голос 60 +" Ларисе Гузеевой. Деятель убеждён, что экс-ведущей "Давай поженимся" не под силу тягаться с Дмитрием Нагиевым.

В беседе с NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов отметил, что актрисе Ларисе Гузеевой не по силам заменить шоумена Дмитрия Нагиева в качестве ведущей рейтингового шоу "Голос 60+".

Критик уверен, что многие смотрели передачу шоу только ради извесного актёра. Соседов также убеждён, что для самого артиста программа - пройденный этап.

"Равноценно заменить Нагиева она (Гузеева), конечно, не сможет, потому что Дима уникальный, блистательный, эксклюзивный ведущий. Многие зрители, по моим опросам, смотрели это шоу исключительно из-за него.

Гузеева? Мне кажется, таких ведущих, как она, можно найти довольно много. Она неплохая ведущая, но, как говорится, не более того.

Рейтинги "Голоса"? А что, там очень высокие рейтинги? Я позволю себе в этом усомниться.

А Нагиева, я надеюсь, мы увидим в другом, более выигрышном и креативном шоу. Считаю, что он правильно ушёл из этой программы".

Напомним, что совсем недавно стало известно, что Гузеева предстанет в качестве ведущей нового сезона "Голоса 60 +", сменив в этой роли прежнего ведущего.

Главный продюсер Первого канала Юрий Аксюта уточнил, что Нагиев взял паузу после 10 лет лет ведения вокального проекта.