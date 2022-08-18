NI: Британская разведка считает что российские командиры обеспокоены за Крым

Российское командование, вероятно, становится все хуже в Крыму, с учетом, что там хранилось большое количество оружия.

Особенно беспокойство вызывает у России то, что склад боеприпасов был потрясен многочисленными взрывами.

В результате того, что Россия назвала “актом саботажа”, во вторник утром на объекте в Майске, недалеко от Джанкоя, произошел взрыв шаровой молнии, в результате чего по меньшей мере двое получили ранения и около 3000 человек были эвакуированы.

В сообщении Великобритания указала, что “российское командование, в скором времени, забеспокоятся еще больше, потому что безопасность Крыма нарушается с каждым днем все больше”.