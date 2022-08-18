Российская элита в панике: раздобыть в стране качественный алкоголь теперь большая проблема

Состоятельным россиянам скоро придется обходиться без рома и виски. В течение нескольких последних месяцев с Россией перестали сотрудничать крупные компании, выпускающие элитную алкогольную продукцию.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась к правительству с инициативой включить алкогольные напитки в список продуктов для параллельного импорта.

В числе компаний, прекративших поставки спиртного в РФ оказались американская Brown-Forman (виски Jack Daniels, водка Finlandia), британская Diageo (бренды Johnnie Walker и White Horse, ром Captain Morgan, пиво Guinness, водка Smirnoff, ликер Baileys).

Найти замену исчезающим с прилавков магазинов элитным напиткам пока невозможно.

Когда в стране появится качественный отечественный алкоголь, не уступающий дорогому брендовому спиртному - неизвестно.

В связи с этим настойчивое предложение АКОРТ видится вполне актуальным на сегодняшний день.

Вместе с тем подобная инициатива сопряжена с определенным риском: при параллельном импорте всегда есть вероятность ввоза контрафактной, поддельной продукции.

Не смотря на сложную политическую ситуацию, российская элита не желает менять свои устоявшиеся привычки и сложившийся образ жизни, неотъемлемой частью которого является качественный алкоголь.

Особенно остро проблема поставки элитных спиртных напитков видится в свете надвигающегося массового запрета на выдачу шенгенских виз россиянам.

Такая ситуация может завершится полной изоляцией России от Запада и, соответственно, его продукции.

Как эту неизбежность воспримут сильные мира сего, трудно представить. Скорее всего, они готовы отказаться от дорогих автомобилей и брендовой одежды, но не от виски с содовой.

Своим мнением по этому поводу поделился автор телеграмм-канала "Мастер Пера":