Новое исследование, опубликованное в Science Advances, показывает, что на Земле жили 16-метровые акулы

Сегодняшние акулы не имеют ничего общего со своими древними родственниками. Новое исследование показывает, что гигантская акула, жившая в океанах миллионы лет назад, могла сожрать существо размером с касатку всего за пять укусов.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, длина акулы-мегалодона составляла около 16 м. Это в 2-3 раза больше современной белой акулы.

Зубы мегалодона по размерам напоминают человеческий кулак. Ученые полагают, что эта акула весила около 70 тонн.

Разинутая челюсть мегалодона позволяла ему питаться другими крупными существами. Исследователи предполагают, что после заполнения своего огромного желудка, акула могла месяцами бродить по океанам.

Мегалодон также был хорошим пловцом: его средняя крейсерская скорость была выше, чем у современных акул, и он мог бы с легкостью мигрировать через несколько океанов.

Соавтор исследования Джон Хатчинсон, изучающий эволюцию передвижения животных в Королевском ветеринарном колледже Англии, говорит, что это был суперхищник, доминирующий в своей экосистеме.

По словам автора исследования Каталины Пимьенто, палеобиолога из Цюрихского университета и Университета Суонси в Уэльсе, ученым было сложно получить четкое представление о мегалодоне.

Его скелет состоит из мягких хрящей, которые плохо окаменевают. Поэтому ученые использовали те немногие доступные окаменелости, в том числе редкую коллекцию позвонков, которая находилась в бельгийском музее с 1860-х годов.