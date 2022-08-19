Северная Корея отверг предложение Сеула о денуклеаризации, назвав его глупым

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына заявила, что страна а не примет “глупое” предложение президента Южной Кореи об экономических льготах в обмен на шаги по денуклеаризации, обвинив Сеул в повторных предложениях.

В комментарии, опубликованном государственными СМИ в пятницу, Ким Йо Чен подчеркнула, что ее страна не намерена отказываться от своей программы создания ядерного оружия и баллистических ракет ради экономического сотрудничества, заявив, что “никто не променяет свою судьбу на кукурузный пирог”.

Она поставила под сомнение искренность призывов Южной Кореи к улучшению двусторонних отношений, в то время как она продолжает свои совместные военные учения с Соединенными Штатами и не может помешать гражданским активистам проносить через границу антипеньянские пропагандистские листовки и другие “грязные отходы”.