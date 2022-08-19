Володин заявил, что США готовы пожертвовать экономикой ЕС для сохранения власти
Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин обвинил США в готовности идти на все ради сохранения власти в мире.
Глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин 19 августа сказал, что Вашингтон приносит в жертву богатство граждан Европы и экономикой ЕС ради своей гегемонии в мире.
По мнению Володина, действия США могут привести к голоду в Европе, холоду в домах европейцев.
В Америке газ стоит 333 доллара за 1 тысячу кубометров, а Вашингтон продает его Европе на цене в 7,3 раза больше, приводит цифры Володин.
Он напомнил о высокой инфляции в Европе на уровне 8,9%.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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