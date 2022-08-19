Володин заявил, что США готовы пожертвовать экономикой ЕС для сохранения власти

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин обвинил США в готовности идти на все ради сохранения власти в мире.

Глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин 19 августа сказал, что Вашингтон приносит в жертву богатство граждан Европы и экономикой ЕС ради своей гегемонии в мире.

По мнению Володина, действия США могут привести к голоду в Европе, холоду в домах европейцев.

В Америке газ стоит 333 доллара за 1 тысячу кубометров, а Вашингтон продает его Европе на цене в 7,3 раза больше, приводит цифры Володин.

Он напомнил о высокой инфляции в Европе на уровне 8,9%.