После полугода молчания Александр Ревва дал о себе знать в Сети новым треком
Однако обиженные поклонники его композицию не оценили, и высказали свои обиды и претензии.
Около шести месяцев поклонники не имели никаких известий от "Артура Пирожкова".
И вот, наконец, он объявился в Сети. Как сообщает Teleprogramma.pro, выяснилось, что отсутствие Александра Реввы связано с российской спецоперацией на Украине.
А теперь шоумен анонсировал в соцсетях композицию, которую назвал «Красивое тело», сообщает Рамблер.
Но фанаты негативно отреагировали на неожиданное возвращение звезды. Один из комментаторов напомнил, что, по слухам, артист "свалил в Испанию".
Другой поклонник считает, что комик предал Россию. А теперь - выступает для богатых испанцев, что, по мнению фаната, не делает чести артисту.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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