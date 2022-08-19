После полугода молчания Александр Ревва дал о себе знать в Сети новым треком

Однако обиженные поклонники его композицию не оценили, и высказали свои обиды и претензии.

Около шести месяцев поклонники не имели никаких известий от "Артура Пирожкова".

И вот, наконец, он объявился в Сети. Как сообщает Teleprogramma.pro, выяснилось, что отсутствие Александра Реввы связано с российской спецоперацией на Украине.

А теперь шоумен анонсировал в соцсетях композицию, которую назвал «Красивое тело», сообщает Рамблер.

Но фанаты негативно отреагировали на неожиданное возвращение звезды. Один из комментаторов напомнил, что, по слухам, артист "свалил в Испанию".

Другой поклонник считает, что комик предал Россию. А теперь - выступает для богатых испанцев, что, по мнению фаната, не делает чести артисту.