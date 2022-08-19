Патрушев обвинил США в попытке избежать ответственности за создание COVID-19

В пятницу глава Совета безопасности России Николай Патрушев предположил, что власти США могли приложить руку к появлению коронавируса.

Утром 19 августа председатель российского Совбеза Николай Патрушев лично прибыл в Ташкент на 17-ую конференцию глав Советов безопасности государств-участниц организации ШОС, где заявил, что США часто обвиняют другие страны в появлении коронавируса.

По мнению Патрушева, таким образом правительство Соединённых Штатов хочет скрыть свою причастность к искусственному созданию COVID-19.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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