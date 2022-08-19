Siemens Energy просит создать музыкальный плейлист для «одинокой» турбины «Северного потока»

Канадская компания Siemens Energy заявила о намерении создать музыкальный плейлист для турбины от российского газопровода North Stream-1.

В пятницу утром пресс-служба канадской компании Siemens Energy в шуточной форме обратилась к пользователям социальных сетей, предложив им создать музыкальный плейлист для своей турбины, предназначенной для российского газопровода "Северный поток".

По мнению администрации Siemens Energy, сейчас их турбине очень одиноко, поскольку она до сих пор не смогла добраться до российского трубопровода.

Примечательно, что ранее лидеры Siemens Energy обвинили правительство России в нежелании забирать их турбину с целью газовой блокады Европы.