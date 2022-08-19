Премьер Германии Кречман предложил немцам обтираться тряпкой вместо душа

В пятницу премьер-министр немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман предложил жителям ФРГ отказаться от душа.

19 августа премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман дал интервью изданию Südwest Presse, где предложил немцем альтернативу душу.

По мнению Кречмана, вместо регулярных походов в душ жители Германии могут прибегнуть к практике обтирания влажной тряпки. Также политик предлагает немцам топить лишь одну комнату в своём жилище.

По мнению Винфрида Кречмана, таким образом Германия сможет эффективно экономить газ и электричество в условиях нехватки энергоресурсов.