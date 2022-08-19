Премьер Германии Кречман предложил немцам обтираться тряпкой вместо душа
В пятницу премьер-министр немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман предложил жителям ФРГ отказаться от душа.
19 августа премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман дал интервью изданию Südwest Presse, где предложил немцем альтернативу душу.
По мнению Кречмана, вместо регулярных походов в душ жители Германии могут прибегнуть к практике обтирания влажной тряпки. Также политик предлагает немцам топить лишь одну комнату в своём жилище.
По мнению Винфрида Кречмана, таким образом Германия сможет эффективно экономить газ и электричество в условиях нехватки энергоресурсов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Патрушев: Запад готовится к открытому военному конфликту с Россией
Лукашенко призвал белорусов «не париться» из-за вируса COVID-19
Politico: Евросоюз впервые не дал никаких военных обещаний Украине
Россия начнет продавать Афганистану нефтепродукты за изюм и травы
Зеленский снимет Залужного с поста главнокомандующего ВСУ для избежания конкуренции