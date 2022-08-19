В Северной Корее посоветовали президенту Южной Кореи «закрыть рот» в ответ на предложения помощи

Ким Ё Чжон из Северной Кореи, влиятельная сестра лидера Ким Чен Ына, заявила, что президент Южной Кореи должен «закрыть свой рот». Эти слова прозвучали после того, как южнокорейский лидер предложил экономическую помощь северному соседу.

Ким Ё Чжон сказала, что для имиджа президента Южной Кореи было бы лучше закрыть рот, чем говорить ерунду, когда ему нечего сказать.

По ее словам, Юн Сок Ёлю не стоит думать, что он может обменять экономическое сотрудничество на часть Севера и ядерное оружие. Ким Ё Чжон заявила, что никто не поменяет свою судьбу на кукурузный пирог.

Министр объединения Южной Кореи, который занимается отношениями с Севером, назвал эти комментарии крайне неуважительными и неприличными.

Южная Корея возобновила давно приостановленные совместные учения с США. Ким Ё Чжон отметила, что это показывает, насколько неискренни разговоры союзников о дипломатии.

Данное заявление является ее самой жесткой личной атакой на Юн Сок Ёля на сегодняшний день. Но в этом месяце она также выпустила тираду с ненормативной лексикой, в которой обвиняет Юг во вспышке COVID-19 на Севере и угрожает «смертельным возмездием», если будут дальнейшие события.

Эксперты говорят, что последний экономический план Юга похож на предложения предыдущих лидеров, в том числе во время встреч на высшем уровне между тогдашним президентом США Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

В среду Северная Корея провела испытательный пуск двух крылатых ракет в море, что стало первым подобным испытанием за два месяца. Это произошло после того, как на прошлой неделе страна объявила о победе над COVID-19.