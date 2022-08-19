В Испании из-за засухи возродился собственный «Стоунхендж», ему более 6000 лет

Испанский «Стоунхендж» возродился на фоне разрушительной засухи в стране. Это историческое чудо под названием Дольменом Гуадальпераль, было видно всего четыре раза.

Эксперты считают, что поразительный круг из десятков мегалитических камней существует с 5000 г. до н.э.

Тем не менее, он был впервые обнаружен немецким археологом Хьюго Обермайером в 1926 году, прежде чем он был затоплен в 1963 году из-за проекта развития сельской местности при диктатуре Франсиско Франко.

Теперь сооружение находится в углу водохранилища Вальдеканас, расположенного в центральной провинции страны Касерес.

Испания переживает самую сильную засуху за последние 60 лет. Официальные лица говорят, что уровень воды в водохранилище упал до 28%.

Археолог Энрике Седильо из Мадридского университета Комплутенсе говорит, что это настоящее чудо – получить доступ к такому объекту.

Согласно Энциклопедии Нового Света, дольмены представляют собой вертикально расположенные камни, которые обычно поддерживают плоский валун или замковый камень. Однако как они были возведены, остается загадкой.

Поскольку человеческие останки часто находят рядом с дольменами или в них по всей Европе, считается, что сооружения служили гробницами.

В 2019 году на Change.org была размещена петиция Asociación Raíces de Peraleda с требованием перенести конструкцию из водохранилища. По состоянию на четверг у него более 45 000 подписей.

В петиции говорится, что конструкция разрушается, так как скала стала пористой и в некоторых местах трескается. Он предупреждает, что если сооружение не перемещается, оно может быть недостаточно прочным, чтобы двигаться в будущем.