В США самолеты столкнулись во время финального снижения: множество погибших

Несколько человек погибли в результате столкновения двух самолетов в воздухе в Калифорнии в четверг днем.

Власти сообщили, что одномоторные Cessna 152 и двухмоторные Cessna 340 потерпели крушение над муниципальным аэропортом Уотсонвилля.

Согласно заявлению Федерального управления гражданской авиации (FAA), направленному CNN, самолеты столкнулись во время финального снижения. Городские власти заявили, что в результате крушения погибло “несколько” человек.

На борту Cessna 340 находились два человека, а на борту Cessna 152 - один человек. Сообщений о пострадавших на земле не поступало.

Официальные лица еще не подтвердили общее число погибших. Однако Associated Press сообщает, что по меньшей мере двое были убиты, в то время как другие СМИ ссылаются на официальные лица, утверждающие, что все три человека, находившиеся на борту самолетов, были убиты.