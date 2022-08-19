В США самолеты столкнулись во время финального снижения: множество погибших
Несколько человек погибли в результате столкновения двух самолетов в воздухе в Калифорнии в четверг днем.
Власти сообщили, что одномоторные Cessna 152 и двухмоторные Cessna 340 потерпели крушение над муниципальным аэропортом Уотсонвилля.
Согласно заявлению Федерального управления гражданской авиации (FAA), направленному CNN, самолеты столкнулись во время финального снижения. Городские власти заявили, что в результате крушения погибло “несколько” человек.
На борту Cessna 340 находились два человека, а на борту Cessna 152 - один человек. Сообщений о пострадавших на земле не поступало.
Официальные лица еще не подтвердили общее число погибших. Однако Associated Press сообщает, что по меньшей мере двое были убиты, в то время как другие СМИ ссылаются на официальные лица, утверждающие, что все три человека, находившиеся на борту самолетов, были убиты.
Опубликовано: Силивончик Алина
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