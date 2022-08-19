ВКС России уничтожили пункты дислокации батальонов «Азов» и «Айдар»
В Минобороны России сообщили об успешном уничтожении российскими солдатами пунктов базирования украинских нацбатальонов «Азов» и «Айдар» в ДНР.
В пятницу, 19 августа 2022 года, генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга российского оборонного ведомства заявил, что служащие воздушно-космических сил уничтожили два пункта временного базирования украинских националистических формирований в Донецкой Народной Республике.
Конашенков уточнил, что высокоточными ударами ВКС РФ под Николаевом был уничтожен пункт дислокации батальона «Азов» и пункт «Айдар» в районе города Соледара, в результате чего потери личного состава формирований ВСУ составили пятьдесят бойцов, а также двенадцать единиц вооружения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Патрушев: Запад готовится к открытому военному конфликту с Россией
Лукашенко заявил, что не планирует нападать на Украину и бомбить её с территории Беларуси
Politico: Евросоюз впервые не дал никаких военных обещаний Украине
Индия сокращает закупки российской нефти в пользу более дешевого энергоносителя из Саудовской Аравии
Зеленский снимет Залужного с поста главнокомандующего ВСУ для избежания конкуренции