ВКС России уничтожили пункты дислокации батальонов «Азов» и «Айдар»

В Минобороны России сообщили об успешном уничтожении российскими солдатами пунктов базирования украинских нацбатальонов «Азов» и «Айдар» в ДНР.

В пятницу, 19 августа 2022 года, генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга российского оборонного ведомства заявил, что служащие воздушно-космических сил уничтожили два пункта временного базирования украинских националистических формирований в Донецкой Народной Республике.

Конашенков уточнил, что высокоточными ударами ВКС РФ под Николаевом был уничтожен пункт дислокации батальона «Азов» и пункт «Айдар» в районе города Соледара, в результате чего потери личного состава формирований ВСУ составили пятьдесят бойцов, а также двенадцать единиц вооружения.