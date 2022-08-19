Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что намерен поддержать Россию
Несмотря на международную оппозицию и критику, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полон решимости поддерживать хорошие отношения с Москвой, временами превращаясь в рупор Кремля. Цена для Венгрии высока.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с речью на румынском курорте Байле-Туснад в июле 2022 года, которая вызвала всеобщее возмущение. В своей речи он раскритиковал смешение европейских и неевропейских рас. По его мнению, это привело бы к перемещению народов в Западной Европе и образованию "смешанных" стран в "постзападном" мире.
В Бейле Туснаде премьер-министр Венгрии сделал себя рупором Кремля. Он перечислил опасения России по поводу безопасности в связи с возможным членством Украины в НАТО, назвав их понятными, но отметив, что это не означает, что они являются оправданной причиной для агрессии. Он также повторил угрозы министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Россия переместит фронт дальше на запад.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Патрушев: Запад готовится к открытому военному конфликту с Россией
Лукашенко заявил, что не планирует нападать на Украину и бомбить её с территории Беларуси
Politico: Евросоюз впервые не дал никаких военных обещаний Украине
Индия сокращает закупки российской нефти в пользу более дешевого энергоносителя из Саудовской Аравии
Зеленский снимет Залужного с поста главнокомандующего ВСУ для избежания конкуренции