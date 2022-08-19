Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что намерен поддержать Россию

Несмотря на международную оппозицию и критику, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полон решимости поддерживать хорошие отношения с Москвой, временами превращаясь в рупор Кремля. Цена для Венгрии высока.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с речью на румынском курорте Байле-Туснад в июле 2022 года, которая вызвала всеобщее возмущение. В своей речи он раскритиковал смешение европейских и неевропейских рас. По его мнению, это привело бы к перемещению народов в Западной Европе и образованию "смешанных" стран в "постзападном" мире.

В Бейле Туснаде премьер-министр Венгрии сделал себя рупором Кремля. Он перечислил опасения России по поводу безопасности в связи с возможным членством Украины в НАТО, назвав их понятными, но отметив, что это не означает, что они являются оправданной причиной для агрессии. Он также повторил угрозы министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Россия переместит фронт дальше на запад.