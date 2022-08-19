Ученые установили, что вирусы герпеса и ветряной оспы в тандеме могут вызвать болезнь Альцгеймера

Авторы нового исследования рассказали, как им удалось выяснить всю цепочку событий, которую запускают две инфекции.

Специалисты американского Университета Тафтса и Оксфордского университета Великобритании на искусственной модели мозга с живыми тканями доказали: вирусы ветряной оспы и герпеса способны объединяться и вызывать болезнь Альцгеймера, сообщает Вокруг света.

Ученым-медикам и ранее было известно о некой взаимосвязи между вирусом герпеса и болезнью Альцгеймера. Много молекул ДНК данного вируса обнаруживают в мозгу пожилых. У тех, кто имел еще и генетическую предрасположенность к Альцгеймеру, риск развития этой болезни при наличии "дремлющего" герпеса был повышенным.

Были предположения, что и ветряная оспа может "активировать" проявления деменции — она, как и герпес, годами «спит» в нервных клетках. При падении иммунитета в пожилом возрасте она способна проявиться опоясывающим лишаем, но не более раза-двух в жизни.

Авторы нового исследования сумели показать всю последовательность события, которое запускают 2 вируса, действующие в паре. Чтобы проверить эту гипотезу, ученые вырастили в лаборатории среду, которая похожа на мозг. Затем ее заразили вирусами в разных вариантах.

Когда модель инфицировали одной оспой, это не повлияло на появление признаков слабоумия. Но, когда нейроны содержали спящий вирус герпеса, а потом получали еще и «порцию» ветряной оспы, ВПГ-1 неожиданно реактивировался.

Двойной удар привел к замедлению сигналов нейронов, и увеличил количество тау-белков и бета-амилоидов, которые непосредственно связаны с болезнью Альцгеймера.

Бета-амилоидные белки способны накапливаться в мозге в виде бляшек, которые представляют собой аномальные скопления белковых фрагментов, нарушающие передачу нервных сигналов.

«Обычно тау-белок удерживает микротрубочки в клетках в виде прямых линий. А у людей с деменцией тау изменяется, микротрубочки скручиваются и спутываются, лишая клетки питательных веществ», - пояснила принцип сбоя ведущий автор исследования, биоинженер Университета Тафтса Дана Кэрнс.

Связь этих белков с болезнью Альцгеймера пока остается предметом научных дискуссий, потому что лекарства против бляшек не принесли ожидаемого прогресса. Однако то, что они сигнализируют о заболевании, - признанный факт.