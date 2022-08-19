Министр ВВС США: действия Китая вокруг Тайваня увеличивают риск
Министр ВВС США Фрэнк Кендалл сказал, что то, что творит Китай вокруг Тайваня делает ситуацию очень опасной, однако есть надежда что власти одумаются и все вернется в прежнее русло.
Китай, считающий остров теоретически свой территорией, после многочисленных иностранных визитов старается запугать жителей Тайваня и весь август проводит военные учения, чтобы весь мир узнал, на что способны китайские власти, когда нарушают писанные ими законы. Также стоят вопросы по поводу провокации и нарастанию напряженности между США и Китаем.
Ссылаясь на учения Китая вокруг Тайваня, которые включали запуск ракет над островом и неоднократное пересечение средней линии Тайваньского пролива, обычно неофициального барьера, он сказал, что Пекин ведет себя очень провокационно.;
Опубликовано: Силивончик Алина
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