Министр ВВС США: действия Китая вокруг Тайваня увеличивают риск

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл сказал, что то, что творит Китай вокруг Тайваня делает ситуацию очень опасной, однако есть надежда что власти одумаются и все вернется в прежнее русло.

Китай, считающий остров теоретически свой территорией, после многочисленных иностранных визитов старается запугать жителей Тайваня и весь август проводит военные учения, чтобы весь мир узнал, на что способны китайские власти, когда нарушают писанные ими законы. Также стоят вопросы по поводу провокации и нарастанию напряженности между США и Китаем.

Ссылаясь на учения Китая вокруг Тайваня, которые включали запуск ракет над островом и неоднократное пересечение средней линии Тайваньского пролива, обычно неофициального барьера, он сказал, что Пекин ведет себя очень провокационно.;