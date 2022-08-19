Вечеринка дочери Гвинет Пэлтроу в Хэмптоне была закрыта полицейскими

Полицейские закрыли шумную вечеринку в Хэмптонсе, организованную старшим ребенком Гвинет Пэлтроу, Эппл Мартин.

Источник сообщает исключительно шестой странице, что ангельски выглядящая 18-летняя девушка пригласила около 50 друзей в обширное поместье своей мамы в Амагансетте 13 августа

Веселье стало настолько жестоким, что несколько соседей вызвали полицию, которая положила конец веселью и предположительно оштрафовала Мартина.

“Apple пригласила слишком много друзей в дом ее мамы, и все вышло из-под контроля”, - говорит источник.

“Они веселились, как рок-звезды, и наделали столько шума, что многие соседи были в ярости и вызвали полицию, которая закрыла вечеринку.