Вечеринка дочери Гвинет Пэлтроу в Хэмптоне была закрыта полицейскими
Полицейские закрыли шумную вечеринку в Хэмптонсе, организованную старшим ребенком Гвинет Пэлтроу, Эппл Мартин.
Источник сообщает исключительно шестой странице, что ангельски выглядящая 18-летняя девушка пригласила около 50 друзей в обширное поместье своей мамы в Амагансетте 13 августа
Веселье стало настолько жестоким, что несколько соседей вызвали полицию, которая положила конец веселью и предположительно оштрафовала Мартина.
“Apple пригласила слишком много друзей в дом ее мамы, и все вышло из-под контроля”, - говорит источник.
“Они веселились, как рок-звезды, и наделали столько шума, что многие соседи были в ярости и вызвали полицию, которая закрыла вечеринку.
Опубликовано: Ангелина Крент
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