ТАСС: Румыния выслали из страны российского дипломата на родину

Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что представитель посольства России покидает страну на этой неделе.

Высылать российских дипломатов на данный момент уже дело привычное. Румыния решила последовать такому же примеру. Такая информация была предоставлена в пятницу, 19 августа.

“МИД Румынии сообщает, что руководство нашей страны решило закрыть посольство России на территории нашей страны, поэтому представитель посольства будет выслан в ближайшие дни на территорию Российской Федерации. Данный приказ осуществляется по поручению министра МИД Богдана Ауреску”, – говорится в заявлении.

Данное решение было четко обдумано и принято, т.к. на сегодняшний день деятельность российского представителя в посольстве никак не может соответствовать заявленным пунктам Венской конвенции о дипломатических отношениях ”, – утверждается в нем.