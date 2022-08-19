Молдову захлестнул шквал сообщений о минировании крупных объектов

С начала июля в Молдову поступило около 60 сообщений о заложенных бомбах — на этой неделе поступило более 15 сообщений.

Речь идет о различных местах, от столичной мэрии до аэропорта, Верховного суда, торговых центров и больниц.

Все сообщения оказались ложными, большинство из них поступили по электронной почте. Обвинения в угрозе взрыва никому предъявлены не были.

Официальные лица говорят, что они отследили компьютерные адреса в России, Украине, Беларуси и называют это «дезинформационной войной против Молдовы».

С февраля нынешнего года Молдова, население которой составляет 2,6 миллиона человек, столкнулась с множеством кризисов.

Она приняла больше украинских беженцев на душу населения, чем любая другая страна; резко возросла напряженность в поддерживаемом Россией отколовшемся регионе страны, она имеет дело с острым энергетическим кризисом и, как и большая часть Европы, она борется с стремительно растущей инфляцией.

Частые угрозы взрыва только усиливают давление на и без того перегруженные власти страны. Это блокирует многие ресурсы — полицию, следователей, технические службы.

Максим Мотинга, прокурор Управления по борьбе с организованной преступностью Молдовы, сказал Associated Press, что с тех пор, как начались угрозы о заложенных бомбах, практически каждый день открываются уголовные дела.