Огородники объяснили, как бороться с белой и черной мошкой на помидорах
Прежде чем начинать борьбу с белой и черной мошкой на томатах, нужно разобраться в причинах появления этих вредителей.
Чаще всего они заводятся в условиях повышенных температур и высокой влажности. В теплицах это случается при отсутствии вентиляции. Причинами также могут быть густые посадки и заражения грунта.
Мошки могут появиться в парнике, на открытом грунте и даже на рассаде. Из-за их воздействия на листьях появляется налет, они желтеют и деформируются. Созревание плодов идет неравномерно.
Белыми мошками называют бабочек-белокрылок. Они откладывают личинки на внутреннюю сторону листовой пластины и питаются соком листьев.
Черные мошки появляются из верхнего слоя почвы. Они питаются корнями, а одной из причин их появления может быть слишком большое количество органических подкормок.
Бороться с мошками можно народными методами, например, раствором из хозяйственного мыла, которым опрыскивают растения. Подойдет и настой тысячелистника.
Можно использовать биологические покупные составы. С химическими препаратами нужно соблюдать осторожность.
Для профилактики необходимо тщательно перекапывать землю перед посадкой томатов, обрабатывать ее инсектицидами, окуривать теплицы.
Опубликовано: Светлана Репина
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