Огородники объяснили, как бороться с белой и черной мошкой на помидорах

Прежде чем начинать борьбу с белой и черной мошкой на томатах, нужно разобраться в причинах появления этих вредителей.

Чаще всего они заводятся в условиях повышенных температур и высокой влажности. В теплицах это случается при отсутствии вентиляции. Причинами также могут быть густые посадки и заражения грунта.

Мошки могут появиться в парнике, на открытом грунте и даже на рассаде. Из-за их воздействия на листьях появляется налет, они желтеют и деформируются. Созревание плодов идет неравномерно.

Белыми мошками называют бабочек-белокрылок. Они откладывают личинки на внутреннюю сторону листовой пластины и питаются соком листьев.

Черные мошки появляются из верхнего слоя почвы. Они питаются корнями, а одной из причин их появления может быть слишком большое количество органических подкормок.

Бороться с мошками можно народными методами, например, раствором из хозяйственного мыла, которым опрыскивают растения. Подойдет и настой тысячелистника.

Можно использовать биологические покупные составы. С химическими препаратами нужно соблюдать осторожность.

Для профилактики необходимо тщательно перекапывать землю перед посадкой томатов, обрабатывать ее инсектицидами, окуривать теплицы.